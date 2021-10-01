Тело актера из «Глухаря» нашли в морге через три недели после смерти

Тело актера из &#171;Глухаря&#187; нашли в морге через три недели после смерти
Александр Дубовицкий умер 7 сентября, ему было 53 года. Фото: кадр из сериала "Глухарь"

Актер из российских сериалов Александр Дубовицкий умер 7 сентября. Его тело нашли и опознали в морге спустя три недели.

Причины и обстоятельства смерти артиста остаются неизвестными. Как сообщает Starhit, никто из близких и родственников, по предварительным данным, не обращался в полицию с заявлениями об исчезновении Дубовицкого. Стало известно, что актер умер 7 сентября, ему было 53 года.

Александр Дубовицкий учился в Челябинском институте культуры по специальности «режиссер народных театров», а после — на эстрадном отделении Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Затем ушел служить в спецназ ГРУ.

В начале 2000-х он начал свою карьеру в кино. Дубовицкий снялся в картинах «МУР есть МУР», «По ту сторону волков», «Эшелон», «Глухарь», «Слуга государев», «Десантный батя», «Исаев», «Записки экспедитора Тайной канцелярии», «Зверобой», «Мент в законе» и других.

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