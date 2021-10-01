Сбербанк сообщил, что следит за расследованием дела Марины Раковой

Сбербанк сообщил, что следит за расследованием дела Марины Раковой
Марину Ракову обвиняют в крупном мошенничестве. Фото: скриншот страницы в соцсети Instagram

Сбербанк прокомментировал расследование дела экс-замглавы Минпросвещения и своего вице-президента Марины Раковой, обвиняемой в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, банк оказывает содействие следственным органам и следит за ходом событий по уголовному делу Раковой и ее коллег.

В банке подчеркнули, что расследование охватывает деятельность Раковой только на посту заместителя главы Минпросвещения РФ, оно не связано с ее работой в Сбере.

Напомним, дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой связано с хищением бюджетных средств в период ее работы в должности заместителя министра Минпросвещения. По версии следствия, преступление произошло в 2019 году при реализации госпрограммы «Образование». В деле также замешана российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук, которая принимала участие в проекте «Учитель будущего» федерального значения.

В 50 млн. руб. оценен ущерб, причиненный государству. В скоро времени следствие проверит контракты на 150 млн рублей, которые также лоббировала вице-президента Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-замминистра Ракова в федеральном розыске: её заочно обвинили в крупном мошенничестве.

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