Беглов: в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России

Год назад в Петербурге было более ста тысяч безработных, сегодня — 25 тысяч. Фото: пресс-служба Смольного

Год назад в Петербурге было более ста тысяч безработных, сегодня — 25 тысяч. Фото: пресс-служба Смольного

Самый низкий уровень безработицы по всей России — в Северной столице. Об этом заявил сегодня, первого октября, губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что даже в Москве этот показатель выше. Так, «уровень бедности» напрямую связан с занятостью населения. Год назад в Петербурге было более ста тысяч безработных, сегодня — 25 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2021-м году уровень бедности в Петербурге — это 6,4%, на 2022 год прогнозируется 6,0%. К 2030 году он должен составлять 4,2%. В дальнейшем в городе планируют создать рабочие места, в том числе для инвалидов и подростков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинском дворце в среду, 29 сентября, проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Поздравить депутатов приехал губернатор города Александр Беглов.