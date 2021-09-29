Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избранием на первом заседании

В Мариинском дворце в среду, 29 сентября, проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Поздравить депутатов приехал губернатор города Александр Беглов.

Заседания открыл старейший депутат городского парламента — им стал депутат от КПРФ Борис Зверев. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», на собрании также присутствуют Александр Беглов и члены правительства города.

Градоначальник отметил, что Северная столица всегда отличалась широтой политического спектра, разнообразием партийных предпочтений, острой конкурентной программой. И добавил, что состав партии обновился больше, чем наполовину.

В новом созыве ЗакСа будут работать представители шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» «Новые люди», «ЛДПР» и «Яблоко».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на должность председателя ЗакСа Петербурга выдвинули кандидатуры Бельского, Бороденчика и Шишлова.