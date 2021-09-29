На должность председателя ЗакСа Петербурга выдвинуты Бельский, Бороденчик и Шишлов

Мариинском дворце 29 сентября проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.

На должность председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выдвинуты:

Александр Бельский, «Единая Россия» Вячеслав Бороденчик, КПРФ Александр Шишлов, «Яблоко»

«Шишлов — один из самых опытных политиков не только города, но и страны. Председатель ЗакСа — человек, который в первую очередь должен искать общие решения с представителями всех парламентских фракций», — отметил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

«Мы вместе должны вырабатывать законы, которые пойдут на благо жителям Петербурга», — сказал Александр Бельский.

«Для меня это большая честь и ответственность. итоги прошедших выборов говорят о желании перемену наших граждан. Мы нашли способы. которые сделают жизнь горожан более комфортной. Сохранение и восстановление оборонки — наша основная задача», — отметил Бороденчик.

«Выборы сопровождались огромным количеством нарушений. наша задача -представлять интерес избирателей. имеющих разные политические взгляды. согласовывать разные интересы, вести уважительный диалог», — сказал претендент на должность спикера парламента Петербурга Александр Шишлов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мариинском дворце 29 сентября проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга.