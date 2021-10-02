Гендиректор «Ленфильма» рассказал, как будет возрождаться киностудия

Гендиректор &#171;Ленфильма&#187; рассказал, как будет возрождаться киностудия
"Ленфильм". Фото: Google View

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков рассказал о планах по перезапуску кинопроизводства на студии. По его словам, это произойдет до конца 2021 года.

Как сообщает 78.ru, сегодня на «Ленфильме» проходит совещание, участие в котором приняли вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкульта Ольга Любимова и другие.

Голикова напомнила об указе президента Владимира Путина о необходимости вывести «Ленфильм» из затруднительного финансового положения. По словам Щербакова, киностудия накопила долгов на 2,5 млрд рублей.

К настоящему моменту, как отмечает гендиректор, «Ленфильм» рассчитался почти со всеми долгами. В этом году должно быть перезапущено кинопроизводство.

На киностудии появятся четыре звуковые студии, павильоны и реквизит будут сдавать в аренду.

«Мы должны открыть киностудию городу и сделать общественным пространством. Хотим сделать это местом притяжения людей», — заявил Щербаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ленфильм», «Мельницу» и другие студии поддержат из бюджета Петербурга.

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