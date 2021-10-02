Бритни Спирс может больше не вернуться на сцену

Бритни Спирс может больше не вернуться на сцену
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Американская певица Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену и больше не вернуться на нее.

Как пишет TMZ со ссылкой на источники, возобновление выступлений сейчас точно не первом месте у звезды, которая недавно освободилась от многолетней опеки отца.

По словам источников, работа и выступления не входят в планы певицы, хотя она понимает, что фанаты хотят видеть ее на сцене. Они считают, что день, когда она порадует поклонников живым выступлением, может никогда не наступить.

Напомним, в конце сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

До конца года должен состоятся еще один суд, который окончательно поставит точку в этом деле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс певица сцена


 

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