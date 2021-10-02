Заключенные устроили стрельбу в эквадорской тюрьме

Заключенные устроили стрельбу в эквадорской тюрьме
Произошла стрельба. Фото: pixabay

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где ранее прошли крупные беспорядки, обстреляли полицейских во время осмотра помещений.

Инцидент произошел во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс №1.

Заключенные открыли огонь по сотрудникам полиции. Как сообщает полиция Эквадора в Twitter, стрельбу удалось остановить. Отмечается, что сейчас в тюрьме установили порядок.

У заключенных изъяли пять единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и мобильные телефоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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