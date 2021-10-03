Новое шоу «Игра» — это калька КВН

Новое шоу &#171;Игра&#187; &#8212; это калька КВН
По мнению телеведущего Александра Маслякова, новое шоу «Игра» - это калька шоу КВН, которое раньше появилось на экранах. Фото: http://kremlin.ru/

По мнению телеведущего Александра Маслякова, новое шоу «Игра» — это калька шоу КВН, которое раньше появилось на экранах, об этом стало известно из беседы «Комсомольской правды» и самого Маслякова.

Телеведущий обратился Александр Масляков обратился в критику, когда заговорил о новом шоу «Игра». По его мнению, шоу всего лишь калька старого КВН.

«Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги» — заявляет Александр Масляков.

Участниками нового шоу стали многие предыдущие квнщики. По мнению телеведущего, неправильно обещать победителям шоу 30 миллионов рублей, потому что им эта игра действительно интересна и без денег. Сам Масляков этот проект посмотреть пока не успел, но слышал про него от знакомых. Он не планирует подавать в суд на создателей «Игры» даже несмотря на сходство. Этим вопросом, по мнению телеведущего, должен заниматься Первый канал.

Премьера нового шоу «Игра» состоялась 26 сентября на канале ТНТ. Приз в размере 30 миллионов разыгрывается между командами бывших кавээнщиков и молодых комиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что раньше компания, владеющая КВН принадлежала родителям Александра Маслякова-младшего, но теперь доля их сына в творческом объединении составляет 50%.

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