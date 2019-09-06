Масляков-младший стал владельцем КВН

До вчерашнего дня компания АМиК всецело принадлежала Маслякову-старшему и его жене. Фото: http://kremlin.ru/

До вчерашнего дня компания АМиК всецело принадлежала Маслякову-старшему и его жене. Фото: http://kremlin.ru/

Раньше компания, владеющая Клубом веселых и находчивых принадлежала родителям Александра Маслякова-младшего. Теперь его доля в творческом объединении составляет 50%.

С 5 сентября, как следует из данных справочно-информационной системы СПАРК, доли Александра Маслякова-старшего и его супруги в компании АМиК сократились в два раза и стали равны 25,5% и 24,5% соответственно. В то время как раньше Масляков-старший делил акции на двоих вместе с женой. Их владения составляли 51% и 49%.

Компания АМиК, основанная Александром Масляковым-старшим, существует с 1990 года. С этого же момента творческое объединение занимается выпусками телепрограммы КВН.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, у известного телеведущего Александра Маслякова-старшего обнаружили особняк на Рублевке стоимостью 388 миллионов рублей.