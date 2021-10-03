Супруг Марины Раковой захотел внести залог за арестантов

Супруг Марины Раковой захотел внести залог за арестантов
Супруг Марины Раковой захотел внести залог за арестантов. Фото: Instagram @mn_rakova

Муж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, подозревающейся в хищении более 50 млн, в открытом письме направленном в «Комсомольскую правду», высказал инициативу освободить арестованных фигурантов дела.

В открытом письме супруг Раковой Артур Стеценко назвал уголовное дело его супруги политически мотивированным и выразил готовность внести залог за уже арестованных фигурантов. При этом он утверждает, что о нахождении своей жены ничего не знает.

Артур Стеценко готов внести залог для изменения меры пресечения и выпуска из СИЗО управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. По мнению Стеценко на арестованных оказывается большое давление.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что Сбербанк прокомментировал расследование дела своего вице-президента Марины Раковой, которую обвиняют в крупном мошенничестве.

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