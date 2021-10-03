Денис Проценко считает, что предсказать ситуацию с коронавирусом невозможно

Денис Проценко считает, что предсказать ситуацию с коронавирусом невозможно
главврач больницы №40 на Коммунарке Денис Проценко уверен, что COVID-19 не поддается прогнозам. Фото: pixabay.com

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко уверен, что COVID-19 не поддается прогнозам, сообщает ТАСС. Специалисты не в состоянии дать четких прогнозов о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в будущем, рассказал Проценко в интервью программе телеканала «Россия-1» — «Москва. Кремль. Путин». «Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше, — говорит главврач больницы в Коммунарке. Всего в России официально зарегистрировано 7 586 536 случаев заражения коронавирусом, оправилось от болезни 6 725 965 человек, умерли 209 918. В мире с начала пандемии заболело более 234,6 млн человек, из них порядка 4,8 млн не пережили болезнь. Ранее Gazeta.SPb писала, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что локдауна в сфере образования не предполагается.

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