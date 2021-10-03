Минпросвещения заявило, что массового закрытия школ из-за коронавируса не планирует

Минпросвещения заявило, что массового закрытия школ из-за коронавируса не планирует
Сергей Кравцов сообщил, что локдауна в сфере образования не будет. Фото: страница Минпросвещения РФ в соцсети Instagram

Глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что локдауна не будет, информирует ТАСС.

Решение о переходе школ на дистант должны принимать сами регионы с учетом эпидемиологической ситуации, считает Сергей Кравцов. Массовой отмены занятий в офлайн-формате не ожидается, в министерстве допускается мысль об этом только в крайнем случае, если ситуация ухудшится.

«Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — сказал Кравцов.

По данным министра, в настоящий момент в стране из-за коронавируса закрыто менее 0,1% школ. В Министерстве заверяют, что локдауна в сфере образования в этом году можно избежать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Кравцов опроверг информацию о принудительной вакцинации учителей, они должны принять такое решение самостоятельно.

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