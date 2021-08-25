В Минпросвещения заверили, что учителя прививаются от ковида только добровольно

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При этом в ведомстве добавляют, что сделать прививку все-таки стоит.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что никто не собирается принуждать учителей делать прививки от коронавируса. Они должны прийти к такому решению самостоятельно, уверен глава ведомства. Об этом сегодня, 25 августа, пишет РИА Новости.

Кравцов добавляет, что сделать прививку он все-таки советует, так как это спасет от тяжелого течения болезни и летального исхода.

«Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная»,

— заявил Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учительница пожаловалась Путину на «Наша Russia». Педагог заявила, что персонаж из передачи сформировал неправильное представление о профессии.