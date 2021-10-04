Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции

Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в Швеции
Художник погиб в ДТП. Фото: pixabay

Шведский художник и карикатурист, изобразивший пророка Мухаммеда в виде собаки, Ларс Вилс разбился в ДТП.

Как сообщает SVT автомобильная авария со смертельным исходом произошла в воскресенье на трассе на юге Швеции. Легковой автомобиль, в котором были 75-летний художник и двое охраняющих его полицейских, врезался в грузовик. За ДТП последовало возгорание обоих машин.

Никто из легковушки не выжил. Водитель грузовика уцелел и попал в больницу с тяжелыми травмами. Его допрашивают правоохранители.

По чьей вине произошла авария, пока неизвестно.

Ларс Вилс был доктором философии искусств и преподавал в университетах. В 2007 году из-за его работы произошел международный скандал: он нарисовал эскиз скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. Террористы объявили крупную награду за его голову.

Регулярные угрозы в сторону Вилса привели к тому, что его охраняла полиция. После скандала на него неоднократно нападали и пытались поджечь его дом.

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