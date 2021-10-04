Дава разозлился на Бузову и слил их интимную переписку: что в ней?

Рэпер показал пропущенные звонки от бывшей звездной подруги, которые поступали ему уже после расставания среди ночи.

Рэпер Давид Манукян не перестает хайпить на расставании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, а ведь совсем недавно уверял, что не планирует собирать «лайки» и просмотры на грязных историях о личной жизни. Видимо, сорвавшиеся съемки в «Ледниковом периоде» и угасание вовлеченности аудитории заставили Даву передумать. Хотя, может, все дело в ревности?

Бузова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым. Артистка не упустила возможности «уколоть» своих бывших, отметив, что только Майоров оказался настоящим мужчиной и расстался с ней на красивой ноте. Всех остальных экс-возлюбленных артистка охарактеризовала ругательным словом.

«Мой идеальный бывший Тимофей. А кто-то говорил, что я не умею красиво расставаться. 15 лет уже дружим»,

— написала Бузова.

Многие в комментариях посоветовали певице дать бизнесмену второй шанс, а кто-то посчитал, что она слишком часто «льет грязь» на тех, с кем раньше планировала семью и детей.

«Зачем ты так о своих бывших? Было же и хорошее… расставание характеризует тебя как человека», «Оля, успокойся. Расставаться красиво не умеешь ты», «Ольга, вы чуток с земли спуститесь»,

— пишут пользователи соцсети.

Манукян за словом в карман не полез и в очередной раз «проехался» по Бузовой. Он отметил, что идеальные бывшие действительно существуют, но они «почему-то не возвращаются обратно». Рэпер предположил, что все дело в том, что «река мутная». Чтобы не быть голословным, Дава поделился с подписчиками скриншотом интимной переписки с бывшей девушкой. По нему становится понятно, что Бузова до сих пор не может забыть о Манукяне.

Оказывается, артистка среди ночи звонила своему экс-возлюбленному по Watts ‘up и просила поговорить с ней. Рэпер считает, что это доказывает то, что не такой уж он плохой, каким его хотели преподнести.

«Простите меня за это, но я за справедливость. Устал от незаслуженных обвинений и оскорблений в свой адрес»,

— признался Дава.

Бузова подписана в телефоне у Манукяна «Бывшая – не брать». Неужели артистка так часто беспокоит рэпера по ночам? Сама певица пока никак не комментировала поступок Давы.

Напоминаем, что яркая пара, которой пророчили долгие и счастливые отношения, со скандалом рассталась в январе 2021 года. Бузова в слезах обвинила Манукяна в абьюзе и изменах. Долгое время рэпер молчал, но наконец прокомментировал нападки бывшей. Он заверил, что никогда не поднимал руку на певицу. Теперь поклонники гадают — как все происходило на самом деле. Кажется, мы и не узнаем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дава поставил точку в разговорах об избиении Бузовой.