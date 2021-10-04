Памфилова: Петербург лидирует по числу обращений с вопросами проведения выборов

С 17 по 24 сентября поступило 1 244 письменных обращения по вопросам проведения выборов разного уровня. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. По ее словам, к настоящему моменту завершилась активная фаза избирательной кампании. К началу декабря работа завершится полностью — со сдачей финансовых отчетов и рассмотрением всех поступивших обращений.

По данным ЦИК, 1 124 (90 %) обращений связны с вопросами проведения выборов депутатов Государственной Думы. 77 обращений касались региональных выборов, 43 – муниципальных.

По числу обращений лидируют Санкт-Петербург (263), Республика Башкортостан (105) и Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Элла Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге.