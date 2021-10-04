В Ботаническом саду рассказали, почему Петербургу надо избавляться от опавших листьев

Петербуржцы постят в соцсетях осеннюю красоту — непривычно солнечные дни, парки и дворы, полные красивых желтых листьев. И каждую осень разгорается вечный спор — убирать их или не убирать. Корреспондент Gazeta.SPb обратился к ведущему агроному Ботанического сада Александре Волчанской, которая вынесла свой вердикт: однозначно убирать — но только в городе.

Листья деревьев — так называемые фильтры и легкие Петербурга. Но неубранная измельченная листва вредит и горожанам, и самим деревьям. Желто-оранжевые дорожки, заменяющие петербуржцам красную ковровую, могут стать смертельно опасными для деревьев Северной столицы и не только для них.

Жители Петербурга заполонили социальные сети фотографиями, на которых они радостно подбрасывают листья в воздух, осыпая себя ими с ног до головы. Однако город ведет борьбу с этим осенним пейзажем, желая избавить от неудобств пешеходов и автомобилистов. И дело не только в этом.

«Во-первых, в опавших листьях зимуют болезни и вредители. То же самое и мучнистая роса- грибковое заболевание, оно зимует на опавших листьях. Неуборка листвы ведет к тому, что это распространяется», — констатировала Александра Волчанская.

Специалист рассказала, что опавшая листва не мешает корням деревьев. Однак пешеходы, прогуливаясь по тротуарам, машины, проезжающие по магистралям, перетирают листья в мелкую пыль, которая в свою очередь попадает в легкие петербуржцам.

«Опавший лист в условиях городской среды — это лист вместе со всеми тяжелыми металлами и выхлопными газами, потому что листья деревьев — это фильтры и легкие нашего города. Если мы листву не убираем, то она измельчается и попадает в наши легкие в виде пыли», — заявила Волчанская.

Насладиться осенней листвой эксперт предложила за городом. Как раз там их не убирают, потому как «золотое покрывало» защищает корни деревьев и удобряет почву.

По данным Комитета по благоустройству, за первые три дня «уборочного» месячника Петербург избавили почти от тысячи тонн смета. В общей сложности до конца октября цель дорожников — это привести в порядок 60 млн «квадратов» территорий улиц. Примерно 7,9 тысяч гектаров в садах, парках и скверах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в минувшие выходные, 2 и 3 октября, в Петербурге и пригородах города стояла теплая и солнечная погода. Это спровоцировало большие очереди в местных парках. Провести спокойно последние теплые деньки не удалось ни в Пушкине, ни в Павловске. Огромные толпы людей не дали этого сделать.