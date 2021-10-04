При каких заболеваниях нельзя делать прививку от Covid-19

Вакцинация для одних станет спасением, а другим подорвет и без того слабое здоровье.

Для большинства прививка – это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелых последствий заражения коронавирусом, но есть и те, для кого вакцинация опасна. Сегодня разберемся, при каких заболеваниях у вас есть основания для отказа от прививки.

Для начала стоит отметить, что подготовленный список нельзя назвать универсальным. Каждый день появляются новые данные, так что рекомендации могут меняться. Важно следить за последними новостями и при любых сомнениях обращаться в лечащему врачу. Он решит, каковы риски и стоит ли игра свеч.

И еще: в прививочном кабинете будьте максимально искренними. Отвечайте на все вопросы развернуто и упоминайте даже ту информацию, которая на первый взгляд кажется малозначительной. Если у пациента есть аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и беременность, то с прививкой могут предложить повременить.

А теперь поговорим о более серьезных противопоказаниях.

«Спутник V» с осторожностью колют людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Причиной для медотвода могут стать следующие проблемы со здоровьем:

— хронические заболевания печени и почек, — эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации, — тяжелые заболевания системы кроветворения, — эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы), — острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, — миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).

Создатели «Спутник V» отмечают, что перечисленные заболевания не являются «автоматическим» противопоказанием. Прежде чем идти на прививку, важно оценить все «за» и «против». Это в первую очередь касается онкологических пациентов и пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Им необдуманная вакцинация может нанести вред. Серьезные проблемы со здоровьем довольно часто становятся причиной для отказа от прививки.

«Эпиваккорону» советуют колоть через месяц после обострения хронических болезней. Противопоказания у препарата те же, что у «Спутника V». Также создатели отмечают, что довольно рискованно делать прививки при первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях и пациентам с аллергическими реакциями.

«Ковивак» имеет схожие с «Спутником V» противопоказания. Препарат колют с осторожностью при заболеваниях бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.) и заболеваниях желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п).

Напоминаем, что до недавнего времени прививку отказывались делать беременным женщинам, но, согласно действующим рекомендациям Минздрава, они могут вакцинироваться на сроке после 22 недель. Для беременных одобрен только «Спутник V». Также в России продолжают изучать, насколько безопасны и эффективны имеющиеся вакцины для несовершеннолетних пациентов. Вполне возможно, что в скором времени возраст также перестанет быть противопоказанием.

В ВОЗ полагают, что вакцинация может потребоваться детям в возрасте от 12 до 15 лет. Речь идет о подростках из группы высокого риска. На данный момент им готовы предложить препараты, разработанные компаниями Pfizer и BionTech.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет