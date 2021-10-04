Минздрав: вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России вакцинацию от коронавируса прошли около 60% граждан старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом стало известно в понедельник, 4 октября. По его словам, в идеале необходимо вакцинировать почти 100 % пожилых граждан.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что исключение составляют лица с медицинским отводом от прививки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса привились 1 млн 66 тыс. человек. Смольный запланировал в этом году привить 3,23 миллиона петербуржцев, или 60% населения.