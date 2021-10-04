Минздрав: вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет

Минздрав: вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В России вакцинацию от коронавируса прошли около 60% граждан старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом стало известно в понедельник, 4 октября. По его словам, в идеале необходимо вакцинировать почти 100 % пожилых граждан.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что исключение составляют лица с медицинским отводом от прививки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса привились 1 млн 66 тыс. человек. Смольный запланировал в этом году привить 3,23 миллиона петербуржцев, или 60% населения.

вакцинация михаил мурашко Россия


 

Новости партнеров
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав: вакцинировано около 60% россиян старше 60 лет
В Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов»
«Как папа я достоин какого-то уважения»: интервью Дмитрия Исхакова Ксении Собчак
Шпинат помогает предотвратить рак толстой кишки
Возьмет ли Илон Маск деньги Роскосмоса?
Студентам и преподавателям с COVID-19 заблокируют пропуска для входа в СПбГУ
Упавшей на рельсы на «Площади Восстания» пассажирке ампутировали ноги
В Адмиралтейском районе загорелся ангар