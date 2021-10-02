Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа

Для вакцинации от гриппа используют препараты "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Для вакцинации от гриппа используют препараты "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается массовая вакцинация местных жителей от гриппа. Уже привились 1 миллион 66 тысяч человек.

Как сообщили в городском правительстве, Смольный запланировал в этом году привить 3,23 миллиона петербуржцев, или 60% населения.

По данным на 1 октября, в Северной столице от гриппа вакцинировались 1 миллион 66 тысяч человек, или 20% от всех городских жителей.

Стало известно, что за последние пять недель привились 271 тысяча жителей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это 36% от числа тех, кто поставлен на учет.

На этой неделе работали 287 прививочных бригад в поликлиниках, на предприятиях и в мобильных пунктах.

Привиться от гриппа можно в поликлиниках и большинстве передвижных пунктов, где ведется вакцинация от коронавируса. Передвижные пункты работали у 27 станций метро, ж/д вокзала в Колпино, у двух ТРЦ и МФЦ Невского района, в ТК «Жемчужная плаза» и в Славянке.

Взрослых и детей прививают вакциной «Ультрикс Квадри». Также есть вакцина только для взрослого населения — «Совигрипп».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 158 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от гриппа.