Почти 158 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от гриппа

Почти 158 тысяч жителей Ленобласти вакцинировались от гриппа
В Ленобласти проходит вакцинация от гриппа. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Прививку от гриппа сделали уже более 157 тыс. жителей Ленобласти.

На сегодня в регион поставлено 374 160 доз препаратов «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона.

Как сообщила пресс-служба правительства 47-го региона, в регионе, также, как и в Петербурге, вакцинация проводится в прививочных пунктах, где делают прививку от коронавируса — это 111 кабинетов. Она началась 12 сентября и продолжится до 1 декабря.

Также есть возможность сделать вакцину от пневмококковой инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, людям, которые хотят привиться от коронавируса и гриппа, следует сначала поставить антиковидную вакцину, а потом, после перерыва, пройти вакцинацию от гриппа.

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