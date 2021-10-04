Парк экологического транспорта планируют расширить

«Пассажиравтотранс» планирует расширение автопарка техникой, которая использует альтернативное топливо, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автопарк будет пополнен техникой, использующей альтернативное топливо. По плану средства, которые были сэкономлены при проведении аукциона 2021 года на закупку автобусов, направят на приобретение электробуса и автобуса, использующих компримированный природный газ. Реализация доставки техники должна быть завершена к концу этого года.

Автобус на компримированном природном газе будет иметь зарядки для телефонов, обладать низкопольностью и системами информирования, а также оплаты проезда. Электробус будет иметь запас хода 240 км и более, а также ене будет использовать дизельной топливо для отопления салона.

Для расширения применения газомоторного топлива был открыт новый автобусный парк на Хрустальной улице. В Красногвардейском районе в 2024 году планируют открыть автопарк на 400 электробусов.

Ранее gazets.spb.ru писала, что в Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который съехал в кювет. Пострадали 8 человек.