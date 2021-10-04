Вице-губернатор Петербурга был награжден орденом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николая Линченко был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает пресс-служба Администрации города.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором говорится о награждении вице-губернатора Санкт-Петербурга орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Николай Линченко получил награду за большой вклад в соиально-экономическое развитие города Санкт-Петербурга.

В минувшем 2020 году в Петербурге был сдан 61 социальный объект, введено в эксплуатацию 35 объектов, при этом инвесторы вложили средства в 26 социальных объектов. Кроме того, в масштабах страны был поставлен личный рекорд, когда новый корпус Госпиталя ветеранов войн был построен за пять месяцев и 17 дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге для стройки свободны лишь 469 гектаров земли. Наблюдается острый дефицит под застройку. В общей сложности на таком участке можно бы было возвести 4,6 млн квадратных метров жилья.