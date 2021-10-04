Особняк Черкасского из-за погоды может разрушится

Особняк Черкасского из-за погоды может разрушится
Jсобняк Черкасского на Университетской набережной, являющийся объектом культурного наследия, может быть разрушен. Фото: citywalls

Как стало известно от редакции программы «Пульс города», особняк Черкасского на Университетской набережной, являющийся объектом культурного наследия, может быть разрушен до того, как его нынешний владелец Берсон предпримет меры по его сохранению, информирует телеканал «Санкт-Петербург».

Судьба особняка встревожила редакцию программы «Пульс города» и она обратилась в управляющую компанию, где генеральный директор Жилкомсервиса №1 Василеостровского района ответил, что силами компании уже установлены металлические решетки на окна и металлические двери, забор из профлиста, чтобы на объект не проникали посторонние. Кроме того, уже планируется снять с фасада непригодную штукатурку и провести консервацию фасаду, где штукатурки вовсе нет.

Однако ни один пункт выполнен не был. В декабре 2020 года в суде был рассмотрен иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к собственнику дома. После удовлетворения требований комитета, владелец должен был за три месяца противоаварийные работы и за два года отреставрировать здание, чего так и не сделал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербургские градозащитники победили в борьбе за сохранение исторического здания Василеостровского хлебозавода. Здание бывшего Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова сносить не будут.

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