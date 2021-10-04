В Госпитале для ветеранов войн открылось отделение гериатрии

В Госпитале для ветеранов войн на Старорусской улице после капитального ремонта открылось отделение гериатрии. Скриншот: Google-карты

В Госпитале для ветеранов войн на Старорусской улице после капитального ремонта открылось отделение гериатрии. Скриншот: Google-карты

В Госпитале для ветеранов войн на Старорусской улице после капитального ремонта открылось отделение гериатрии, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

В Северной столице закончился капитальный в отделении гериатрии Госпиталя для ветеранов войн. В этом отделении проходят обследования, лечение и дальнейшую реабилитацию пожилые пациенты, которым необходим мультидисциплинарный подход.

На церемонии открытия отделения гериатрии после ремонта присутствовал вице-губернатор Олег Эргашев, представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и доктор медицинский наук Александр Шабров.

«Повышение продолжительности жизни, формирование условий для активного долголетия, использование знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи — вот те цели и задачи, которые установлены в указах и поручениях президента», — отметил Эргашев.

По данным Пенсионного фонда по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области в северной столице проживает 1472,8 тыс. пенсионеров, из которых 1300,8 тыс. — получают страховую пенсию по старости.

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