Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран ВОВ

Победителем шоу &#171;Голос 60+&#187; стал 97-летний ветеран ВОВ
В четвертом сезоне шоу "Голос 60+" победил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков. Фото: YouTube

В четвертом сезоне шоу «Голос 60+» победил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков, это можно было наблюдать на трансляции Первого канала.

По итогам зрительского голосования 97-летний Михаил Серебряков стал победителем в шоу «Голос 60+», набрав 79,5% голосов. Он был награжден сертификатом на запись сольного сингла, а также призом в виде миллиона рублей.

Наставником ветерана-победителя был советский и российский певец, заслуженный артист России Олег Газманов. Для финала Серебряков выбрал две песни, одна из которых известна в исполнении советского оперного певца Сергея Лемешева, — «Душечка»,- , а также композицию «Моя любимая музыка», слова к которой написал Евгений Долматовский, а музыку — Матвей Блантер.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новое шоу «Игра», по мнению телеведущего Александра Маслякова, — это калька шоу КВН.

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