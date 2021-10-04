Продаются данные более 1,5 млрд пользователей Facebook

Личные данные более 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook незаконно выставили на продажу на черном рынке, сообщает портал Privacy Affairs.

Информация о более чем 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook выставлена хакерами на продажу. По данным, которые сейчас уточняются, украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Данные, полученные злоумышленниками скрейпинга веб-страниц, могут с помощью использоваться для фишинга и кражи аккаунтов. Проданные данные заявлены как свежая информация 2021, сообщает портал Privacy Affairs.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за падений акций Facebook состояние бизнесмена сократилось почти на $7 млрд, а сам Цукерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров.