Продаются данные более 1,5 млрд пользователей Facebook

Продаются данные более 1,5 млрд пользователей Facebook
Продаются данные более 1,5 млрд пользователей Facebook. Фото: Pixabay

Личные данные более 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook незаконно выставили на продажу на черном рынке, сообщает портал Privacy Affairs.

Информация о более чем 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook выставлена хакерами на продажу. По данным, которые сейчас уточняются, украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

Данные, полученные злоумышленниками скрейпинга веб-страниц, могут с помощью использоваться для фишинга и кражи аккаунтов. Проданные данные заявлены как свежая информация 2021, сообщает портал Privacy Affairs.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за падений акций Facebook состояние бизнесмена сократилось почти на $7 млрд, а сам Цукерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров.

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