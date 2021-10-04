Индекс акций NASDAQ упал после сбоя в работе сервисов Facebook

Индекс акций NASDAQ упал после сбоя в работе сервисов Facebook
Сбой в работе Facebook спровоцировал обвал индекса NASDAQ. Фото: unsplash

Падение индекса акций высокотехнологичных компаний NASDAQ составило 2,31% после сообщений о глобальном сбоев в работе крупнейших интернет-сервисов.

Об этом свидетельствую данные торгов. Индекс упал на фоне сбоев в работе Facebook, Instagram, WhatsАpp, Twitter, TikTok, Amazon, Telegram и других популярных соцсетей и сервисов.

Акции Facebook снизились более чем на 5%, а Apple, Alphabet и Microsoft — более чем на 2%.

Глобальный сбой произошел в работе интернет-ресурсов в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени. Серьезнее всего проблемы у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбой в работе Facebook стал крупнейшим с 2008 года.

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