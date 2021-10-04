Бывший астронавт НАСА пошутил о глобальном сбое в соцсетях

На изображении Вертс с коллегами по МКС находятся в одном из модулей. Фото: скриншот Twitter

На изображении Вертс с коллегами по МКС находятся в одном из модулей. Фото: скриншот Twitter

Бывший астронавт американского НАСА Терри Вертс создал мем о глобальном сбое в работе Facebook и Instagram.

Он придумал мем, сравнив пользователей, которые остались без самых популярных соцсетей, с астронавтами МКС, у которых нет доступа к интернету.

«Не-а, здесь тоже не работает», — пошутил экс-астронавт, опубликовав про это мем.

На изображении Вертс с коллегами по МКС находятся в одном из модулей. Вместо экранов приборной панели он вставил логотипы Facebook и Instagram.

Глобальный сбой в работе интернет-ресурсов произошел в понедельник вечером. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени. Самые серьезные проблемы были у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Кроме того, с неполадками столкнулись мессенджер Telegram, сервис «Локатор» от Apple, игра Pokemon Go, сервис Snapchat, сайт Reddit, соцсети TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

Из-за сбоев социальных сетей основатель Facebook Марк Цукерберг потерял почти $7 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Facebook и Instagram возобновляют работу после глобального сбоя.