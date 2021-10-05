На территории яхт-клуба в Петроградском районе произошло возгорание

Сегодня утром в Петроградском районе случился пожар на площади 24 кв. метра. Фото: pixabay.com

Сегодня утром в Петроградском районе случился пожар на площади 24 кв. метра. Фото: pixabay.com

Сегодня утром в Петроградском районе случился пожар на площади 24 кв. метра.

По сообщению пресс-службы городского ГУ МЧС, в отделение оперативной службы поступило сообщение в 06:48 по Московскому времени о пожаре в Петроградском районе на территории яхт-клуба по адресу Петроградский район, наб. Мартынова, дом 92.

Пожар начался на территории яхт-клуба из-за возгорания временных жилищ — бытовок, в количестве 2 штук. Огонь распространился на площадь 24 кв. метра.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 4 единицы техники, а также 20 человек личного состава. Судя по отсутствию информации о ликвидации пожара, он еще продолжается, информация по этому поводу проверяется. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по информации пресс-службы городского управления МЧС, сегодня ночью в пожаре на улице Крыленко погиб мужчина 1972 года рождения.