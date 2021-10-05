Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты

Арсенал телефонных аферистов пополнился новыми способами с использованием роботов, сообщает РИА «Новости».

Изобретательный ум и желание легкой наживы заставляет телефонных мошенников придумывать все новые способы обмана миллионов людей. Теперь злоумышленники предлагают перейти в тональный набор и нажать клавишу на телефоне, после чего сообщают, что устройство заблокировано и уязвимо для действий со стороны мошенников.

Этот психологический трюк — очередной способ вывести человека на общение со специалистом «службы безопасности». Далее они действуют по той же схеме – пытаются выудить личную информацию о счетах и картах.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что невозможно нажатием клавиши мобильного вызвать блокировку банковской карты и похитить с нее деньги. Такого результата можно добиться, например, при заражении гаджета вредоносными программными обеспечениями.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Сбербанке заявили, что мошенники переключились на клиентов других банков.