Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты

Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты
Фото: Pixabay

Арсенал телефонных аферистов пополнился новыми способами с использованием роботов, сообщает РИА «Новости».

Изобретательный ум и желание легкой наживы заставляет телефонных мошенников придумывать все новые способы обмана миллионов людей. Теперь злоумышленники предлагают перейти в тональный набор и нажать клавишу на телефоне, после чего сообщают, что устройство заблокировано и уязвимо для действий со стороны мошенников.

Этот психологический трюк — очередной способ вывести человека на общение со специалистом «службы безопасности». Далее они действуют по той же схеме – пытаются выудить личную информацию о счетах и картах.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что невозможно нажатием клавиши мобильного вызвать блокировку банковской карты и похитить с нее деньги. Такого результата можно добиться, например, при заражении гаджета вредоносными программными обеспечениями.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Сбербанке заявили, что мошенники переключились на клиентов других банков.

мошенники телефонное мошенничество


 

Новости партнеров
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты
В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший
Сегодня утром в Петербурге наблюдаются 4-5-балльные пробки
Погода решила порадовать учителей в их праздник
На территории яхт-клуба в Петроградском районе произошло возгорание
Новая версия операционной системы Windows 11 доступна для скачивания
По данным университета Хопкинса в России от COVID умерло 4 808 399 человек
Facebook опроверг информацию об утечке данных пользователей