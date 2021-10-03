Сбербанк считает, что телефонные мошенники переключились на клиентов других банков

Сбербанк считает, что телефонные мошенники переключились на клиентов других банков
Телефонные мошенники перетекли к клиентам других банков. Фото: соцсеть Instagram

Рост мошеннических звонков в других банках вырос на 70-80 процентов, сообщает «Коммерсант».

Телефонные мошенники заинтересовались клиентами других банков, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что интерес аферистов в отношении клиентов его организации значительно снизился.

Сейчас «служба безопасности» совершает 3-7 тыс. звонков в день, в некоторые дни любители легкой наживы активизируются до 10 тыс. звонков. В половине случаев граждане не берут трубку, но 1% имеют сомнительное удовольствие от общения с псевдосотрудниками Сбербанка.

Другие кредитные организации зафиксировали рост мошеннических действий по телефону на 70-80 процентов.

«Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим»,- считает Кузнецов.

Ранее Gazeta.SPb писала, каждый шестой россиянин становился жертвой мошеннических действий.

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