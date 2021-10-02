Каждый шестой житель России становился жертвой мошенников

Эксперты подсчитали, сколько россиян теряли имущество из-за телефонных мошенников.

По данным SuperJob, жертвами мошенников в РФ становились 16% россиян. Лишь 12% граждан никогда не сталкивались с такими злоумышленниками.

Восемь из 10 жителей страны сообщили, что звонки от телефонных мошенников им поступают периодически. При этом каждый девятый из числа обманутых попался на их уловки всего один раз, а каждый 20-й — неоднократно.

Некоторым звонят из банков и убеждают перевести деньги на указанные неизвестным счета. Кто-то перезванивает на незнакомые номера, после чего с них списывают средства.

Отмечается, что на удочку мошенников чаще попадаются женщины, чем мужчины — 16% против 14%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерку из Петербурга мошенник под видом сотрудника Сбербанка обманул на 400 тыс. рублей.