Пенсионерку из Петербурга мошенник под видом сотрудника Сбербанка обманул на 400 тыс. рублей

Пенсионерку из Петербурга мошенник под видом сотрудника Сбербанка обманул на 400 тыс. рублей
Полиция разыскивает звонившего. Фото: pixabay

Жительница Петербурга 1959 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. 29 сентября в 12 часов ей поступил звонок на мобильный телефон, собеседник представился сотрудником служб безопасности «Сбербанка» под именем Артем.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилая петербурженка перевела на «безопасные счета» 400 тысяч рублей по совету мошенника.

Мужчина сообщил пенсионерке, что от ее имени подана заявка на получение кредита и зафиксированы подозрительные действия. Он посоветовал для обеспечения сохранности денежных средств снять и перевести деньги на «безопасные счета». Женщина отправилась в банк, где оформила кредит на 400 тыс. рублей и перевела на предложенные злоумышленником счета. Таким образом, женщина лишилась денег.

«Ранее с заявлением в ОВД не обращалась, в связи с плохим самочувствием от действий мошенников», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенники от имени Сбербанка позвонили 15 млн раз россиянам за год.

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