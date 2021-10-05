В Петербуге у пенсионерки мошенники похитили с карты 1 млн 325 тыс.рублей

80-летняя жительница Петербурга перевела крупную сумму на «безопасный счет», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

В отделение полиции по Красногвардейскому району обратилась петербурженка 1941 года рождения, проживающая на Полюстровском проспекте, которая сообщила о хищении денежных средств с банковской карты.

В течение месяца с 3 сентября по 1 октября этого года неизвестные звонили пенсионерке под видом сотрудников «Альфа-Банк» и полиции и убедили женщину снять накопления и перевести на указанные ими счета.

В результате, доверившись мошенникам жительница Северной столицы, сняла 1 млн 325 тыс. рублей и отправила их по указанным счетам. По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

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