Вакцинацию от коронавируса прошли более 1,7 млн петербуржцев

Вакцинацию от коронавируса прошли более 1,7 млн петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 699 тыс. человек.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Запас вакцины от COVID-19 в городе составляет 896 тысяч доз. Привиться горожане могут в 174 пунктах вакцинации.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за минувшие сутки в стационары Петербурга с коронавирусом и пневмониями поступило 258 человек, выписали 93 пациента. Всего на лечении находятся 5 747 человек, в реанимации — 529, подключены к ИВЛ — 249.

На сегодняшний день коронавирусных больных в Северной столице принимают 16 стационаров, развёрнуто 6 852 койки, из которых 22,05% свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала вероятную дату регистрации вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

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