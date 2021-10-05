Скончался режиссер «Бумбараша» Николай Рашеев

Николай Георгиевич Рашеев умер в возрасте 85 лет 5 октября. Фото: скриншот youtube

Николай Георгиевич Рашеев умер в возрасте 85 лет 5 октября. Фото: скриншот youtube

Умер режиссер и сценарист Николай Рашеев, снявший культовый фильм «Бумбараш».

О трагическом известии сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в своем Facebook во вторник, 5 октября. Николая Рашеева не стало на 86-м году жизни.

«Сегодня утром легендарный кинорежиссер Николай Рашеев решил попрощаться с нами», — написал Трымбач.

Первыми режиссерскими работами Николая Рашеева стали короткометражки «Случай на станции Кречетовка» и «Туман». Среди других фильмов Рашеева — «Заячий заповедник», «Рассмешите клоуна» и «Любовь к ближнему».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца. Он скончался в возрасте 56 лет.