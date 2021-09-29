Актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца

Актер сериала «Универ» скончался от остановки сердца
Константин Константин Глушков умер от остановки сердца. Фото: кадр из фильма

Константин Глушков умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Грустную весть Печальную о смерти актера сообщил в социальных сетях его сын. Артиста не стало в ночь с 24 на 25 сентября.

Родственник также рассказал, что Глушков скончался в больнице. В палате интенсивной терапии врачи пытались реанимировать актера, однако напрасно.

Все случилось настолько быстро, что родные пребывают в шоковом состоянии. Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Константин Глушков появился в таких сериалах, как «Универ», «Мент в законе», «На углу у Патриарших». Также артист снимался и в полнометражках: «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Август восьмого».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер блюзовый певец и композитор Николай Арутюнов.

"универ" актер Константин Глушков смерть


 

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