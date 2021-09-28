Умер блюзовый певец и композитор Николай Арутюнов

Умер блюзовый певец и композитор Николай Арутюнов
В 2018 году певец выступал в телешоу "Голос 60+". Фото: скриншот программы

Блюз- и рок-музыкант, композитор Николай Арутюнов скончался от осложнений коронавируса на 64-м году жизни.

О смерти певца сообщает ТАСС со ссылкой на окружение его семьи. Известно, что Арутюнов ушел из жизни 22 сентября, после двухнедельного лечения от коронавируса в подмосковной больнице «Коммунарка». По словам собеседника агентства, все произошло очень быстро.

Николай Арутюнов в 1979 году организовал любительскую группу «Лига Блюза», которая спустя восемь лет вышла на профессиональный уровень и получила широкую известность. Музыкант был основным композитором группы и написал некоторые тексты.

Арутюнов собирал и другие коллективы. Был ансамбль «Четверг Арутюнова», группа «Николай Арутюнов & Funky Soul», группа «Арутюнов & Quorum», а также проект «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians». Кроме того, он был вокалистом английской группы «The Booze Band».

В 2018 году певец выступал в телешоу «Голос 60+», а после — на «Голос. Перезагрузка». С 2009-го по 2012-й годы вел авторскую программу на радио «Финам FM».

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