Раскрыта разница между «Спутником V» для взрослых и подростков

Концентрацию вакцины от ковида «Спутник V» для подростков снизят в пять раз по сравнению с вариантом для взрослых. Об этом заявил директор исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что вакцина будет состоять из двух компонентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее врач Владислав Жемчугов говорил, что для остановки пандемии ковида нужно вакцинировать как можно больше людей, в том числе и детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рынок труда в России уже восстановился после начала пандемии, но сохраняется озабоченность в части молодежной занятости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Страна столкнулась с коронавирусом, возникло несколько задач, главная из которых — это обеспечение здоровья и жизни граждан. Есть также вопрос, который и раньше вызывал у правительства озабоченность — это молодежная занятость.