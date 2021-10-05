Путин заявил о восстановлении рынка труда после начала пандемии COVID

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации на рынке труда в России. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации на рынке труда в России. Фото: сайт Президента России

Рынок труда в России уже восстановился после начала пандемии, но сохраняется озабоченность в части молодежной занятости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, после того, как страна столкнулась с коронавирусом, возникло несколько задач, главная из которых — это обеспечение здоровья и жизни граждан.

Как сообщили «РИА Новости», Путин отметил, что есть также вопрос, который и раньше вызывал у правительства озабоченность — это молодежная занятость

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самый низкий уровень безработицы по всей России — в Северной столице. В 2021-м году уровень бедности в Петербурге — это 6,4%, на 2022 год прогнозируется 6,0%.