В коронавирусной Покровской больнице сломался единственный аппарат КТ

В коронавирусной Покровской больнице сломался единственный аппарат КТ
Проблемы в Комитете по здравоохранению не видят, потому что пациенты поступают в больницу уже со снимками. Скриншот: Google Maps

В Покровской больнице, которая принимает ковидных больных, сломался единственный аппарат компьютерной томографии.

Проблемы в Комитете по здравоохранению не видят, потому что пациенты поступают в больницу уже со снимками. Также вместо КТ можно делать рентген. Об этом сообщает петербургский комздрав.

Ещё один аппарат КТ расположен в частной клинике, которая арендует здание на территории Покровской больницы, но он тоже сломан.

Сейчас в медучреждении находится около 600 пациентов. КТ обещают починить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боткинская больница каждый день принимает 60 пациентов с ковидом. Об этом заявил главврач Денис Гусев. Количество поступивших в больницу ощутимо увеличилось за последние две недели. Еще в конце лета – начале осени каждый день больница принимала 25-30 пациентов с вирусом, сегодня же – 60 пациентов в день.

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