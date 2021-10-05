Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида.

О том, что россиянам нужно вакцинироваться и вакцинироваться, он сказал на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса. Там ему и всей команде цента Гамалеи вручили «Global Influence Award».

Гинцбург надеется, что приглашенные гости поспособствуют дальнейшей защите России от ковида. Он также верит, что встреча привлечет внимание многих талантливых ученых в регионах, чтобы вместе сражаться с вирусом.