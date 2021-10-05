Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида.
О том, что россиянам нужно вакцинироваться и вакцинироваться, он сказал на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса. Там ему и всей команде цента Гамалеи вручили «Global Influence Award».
Гинцбург надеется, что приглашенные гости поспособствуют дальнейшей защите России от ковида. Он также верит, что встреча привлечет внимание многих талантливых ученых в регионах, чтобы вместе сражаться с вирусом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боткинская больница каждый день принимает 60 пациентов с ковидом. Об этом заявил главврач Денис Гусев. Количество поступивших в больницу ощутимо увеличилось за последние две недели.