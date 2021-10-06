Жители Петроградского района пожаловались на отключение света

Жители Петроградского района Петербурга поздним вечером вторника, 5 октября, остались без света. Электричество отключилось на ряде улиц.

На случившееся горожане жаловались в социальных сетях, отмечая, что не понимают, что произошло.

В группе «Неизданное | Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте» некоторые пользователи заявили, что во тьму погрузилась чуть ли не половина района. Другие пишут, что блэкаут был и длился всего 13 минут, а потом электроснабжение восстановили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на отсутствие электричества изначально пожаловались петербуржцы в Красногвардейском районе города.