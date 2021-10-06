Бузова рассказала, для чего она так много работает

Бузова рассказала, для чего она так много работает
Ольга Бузова ушла в повара. Фото: скриншот instagram

Российская телеведущая овладела еще одной профессией и рассказала, почему она так много работает.

Певица стала ведущей новой программы на ТНТ «Бузова на кухне». Первый выпуск только готовится к выходу в эфир, но она во время съемок уже успела раскрыть подробности своего творчества.

Как сообщил WomanHit, на вопрос, зачем Бузова снимается в стольких шоу, она отметила, что трудоголизм – это ее осознанное желание сохранить любовь слушателя.

Первый эпизод программы можно будет посмотреть 9 октября. Он выйдет ровно в 10 часов утра по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Павел Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт.

ольга бузова тнт


 

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