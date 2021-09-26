Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт

Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт
Павел Воля попросил Ольгу Бузову отменить выступление. Фото: скриншот Instagram

Телеведущий Павел Воля попросил певицу Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт.

Звезда стала гостем нового выпуска шоу Comedy club, где рассказала о съемках нового проекта «Звезды в Африке», который стартовал на телеканале ТНТ, и своем концерте «Вот она я». Бузова отметила, что выступление приурочено к ее пятилетнему музыкальному юбилею.

В ответ на это ведущий шоу попросил гостью отменить выступление. Он объяснил свою просьбу тем, что юбилей в пять лет не отмечают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ. На такие мысли ее подтолкнул сериал. В комментариях поклонники усомнились в искренности намерений звезды.

камеди клаб ольга бузова павел воля


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Турчак рассказал, что Медведев заболел
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт
Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID в России
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с такси на Ленинском
Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане в начале рабочей недели
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП на Вербной и попытался сбежать
Частная медицина Петербурга взяла цифровой курс
Автомобиль сбил женщину с ребенком, идущих по «зебре» на Коломяжском