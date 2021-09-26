Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт

Телеведущий Павел Воля попросил певицу Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт.

Звезда стала гостем нового выпуска шоу Comedy club, где рассказала о съемках нового проекта «Звезды в Африке», который стартовал на телеканале ТНТ, и своем концерте «Вот она я». Бузова отметила, что выступление приурочено к ее пятилетнему музыкальному юбилею.

В ответ на это ведущий шоу попросил гостью отменить выступление. Он объяснил свою просьбу тем, что юбилей в пять лет не отмечают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова хочет поступить на исторический факультет МГУ. На такие мысли ее подтолкнул сериал. В комментариях поклонники усомнились в искренности намерений звезды.