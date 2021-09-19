Бузова призналась, что хочет поступить на исторический факультет МГУ

Телеведущая и певица Ольга Бузова задумалась о продолжении своего образовании в МГУ. На такие мысли ее подтолкнул сериал.

Звезда призналась в своем Instagram-аккаунте, что всерьез задумалась о поступлении на историческом факультете в МГУ после просмотра.

«Что думаете?» – обратилась она к подписчикам.

В комментариях под постом певицы мнение пользователей разделилось. Некоторые поддержали Бузову в ее стремлении к знаниям, однако нашлись и те, кто усомнился в искренности намерений звезды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова продолжит играть на сцене МХАТа имени Горького. Звезда выйдет на сцену в новом театральном сезоне, в октябре и ноябре 2021 года.