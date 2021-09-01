Бузова продолжит играть на сцене МХАТа имени Горького

Певица и телеведущая Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького. Об этом рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Звезда выйдет на сцену в новом театральном сезоне, в октябре и ноябре 2021 года. Бузова продолжит играть в спектакле «Чудесный грузин», она снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Как сообщили «РИА Новости», Бояков подчеркнул, что постановка не про Бузову и не про героиню Бузовой. Она про молодого Иосифа Сталина.

Соответствующий контракт уже подписан между Бузовой и представителями театра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов призывал не покупать билеты на спектакли с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТ им. Горького.