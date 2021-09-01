Бузова продолжит играть на сцене МХАТа имени Горького

Бузова продолжит играть на сцене МХАТа имени Горького
Ольга Бузова сыграла в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова останется на сцене МХАТ имени Горького. Об этом рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Звезда выйдет на сцену в новом театральном сезоне, в октябре и ноябре 2021 года. Бузова продолжит играть в спектакле «Чудесный грузин», она снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Как сообщили «РИА Новости», Бояков подчеркнул, что постановка не про Бузову и не про героиню Бузовой. Она про молодого Иосифа Сталина.

Соответствующий контракт уже подписан между Бузовой и представителями театра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Виталий Милонов призывал не покупать билеты на спектакли с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТ им. Горького.

мхат ольга бузова


 

Новости партнеров
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более тысячи дронов подняли в небо над Царским Селом в честь Дня знаний
В мире коронавирусом заразились более 217,6 млн человек
Бузова продолжит играть на сцене МХАТа имени Горького
«Можно на диете»: Мясников раскрыл пользу сала для здоровья
McDonald’s решил официально стать «Макдаком» в России
В Пулково задержали четыре авиарейса 1 сентября
Ученые СПбГУ первыми в России получил грант Фонда Цукерберга
Врач назвала срок, на который COVID-19 сокращает жизнь человека