В Покровской больнице обещают скоро починить сломанный аппарат КТ

В Покровской больнице обещают скоро починить сломанный аппарат КТ
В больнице без аппаратов КТ находится около 600 пациентов с ковидом. Фото: pixabay

В Покровской больнице на Васильевском острове, функционирующей как коронавирусный госпиталь, сломались два аппарата КТ: принадлежащий медучреждению и заимствованный у частной клиники, которая помогает больнице.

О происшествии стало известно 5 октября из материала «Фонтанки» — оказывается, с такой проблемой в «Покровке» пациенты и врачи столкнулись еще неделю назад. Один из аппаратов — тот, что является собственностью частной клиники, — удалось починить к вечеру вторника, а вот с собственной техникой Покровской больницы дело обстоит сложнее — для починки необходимо получить детали из-за границы.

При этом в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отмечают, что не видят в отсутствии аппарата КТ большой проблемы, ведь пациенты поступают в медучреждение уже со снимками. Также отмечается, что компьютерная томография — не единственный способ диагностики коронавируса, медики также прибегают к рентгену, лабораторным и функциональным исследованиям.

Напомним, что сейчас Покровская больница является одним из самых масштабных ковидных стационаров. Хотя там развернуто лишь 579 коек для пациентов с коронавирусом, на лечении находятся около 600 человек. Возможно, поэтому комздрав обещает приобрести новый аппарат КТ для «Покровки» в 2022 году.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге по-прежнему оставляет желать лучшего. За последнюю неделю число заражений в городе варьировалось от 1,5 до 2,5 тысяч заражений в день. Вчера ковид подтвердили у 1 894 пациентов. Заболеваемость, отметим, растет по всей стране — очевидно, это сопряжено с сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ. Есть риск, что властям как на федеральном, так и на региональном уровне придется ужесточать антикоронавирусные ограничения.
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